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В Україні очікуються короткочасні дощі з грозами та сильний вітер: прогноз погоди на 22 червня

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

22 червня в Україні очікується мінлива хмарність, вдень у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, сильні пориви вітру. Вночі температура становитиме 9-14°, вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°.

В Україні очікуються короткочасні дощі з грозами та сильний вітер: прогноз погоди на 22 червня

У неділю, 22 червня, в Україні збережеться мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, сильні пориви вітру. Про це повідомлє Український гідрометцентр у Facebooke, пише УНН.

Мінлива хмарність. Без опадів, вдень у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози

- йдеться у повідомленні.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°; вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°.

У Києві та Київській області вночі очікується без опадів, вдень короткочасні дощі.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.

Температура у столиці вночі 11-13°, вдень 20-22°. На Київщині вночі 9-14°, вдень 19-24°.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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