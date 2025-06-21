В Україні очікуються короткочасні дощі з грозами та сильний вітер: прогноз погоди на 22 червня
Київ • УНН
22 червня в Україні очікується мінлива хмарність, вдень у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, сильні пориви вітру. Вночі температура становитиме 9-14°, вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°.
У неділю, 22 червня, в Україні збережеться мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, сильні пориви вітру. Про це повідомлє Український гідрометцентр у Facebooke, пише УНН.
Мінлива хмарність. Без опадів, вдень у північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози
Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°; вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°.
У Києві та Київській області вночі очікується без опадів, вдень короткочасні дощі.
Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.
Температура у столиці вночі 11-13°, вдень 20-22°. На Київщині вночі 9-14°, вдень 19-24°.
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