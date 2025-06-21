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В Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильный ветер: прогноз погоды на 22 июня

Киев • УНН

 • 576 просмотра

22 июня в Украине ожидается переменная облачность, днем в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы, сильные порывы ветра. Ночью температура составит 9-14°, днем 19-24°, на юге и юго-западе страны до 27°.

В Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильный ветер: прогноз погоды на 22 июня

В воскресенье, 22 июня, в Украине сохранится переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы, сильные порывы ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, пишет УНН.

Переменная облачность. Без осадков, днем ​​в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы

- говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем ​​в Украине, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°; днем 19-24°, на юге и юго-западе страны до 27°.

В Киеве и Киевской области ночью ожидается без осадков, днем ​​кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-18 м/с.

Температура в столице ночью 11-13°, днем ​​20-22°. В Киевской области ночью 9-14°, днем ​​19-24°.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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