В Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильный ветер: прогноз погоды на 22 июня

В воскресенье, 22 июня, в Украине сохранится переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы, сильные порывы ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, пишет УНН.

Переменная облачность. Без осадков, днем ​​в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем ​​в Украине, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°; днем 19-24°, на юге и юго-западе страны до 27°.

В Киеве и Киевской области ночью ожидается без осадков, днем ​​кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-18 м/с.

Температура в столице ночью 11-13°, днем ​​20-22°. В Киевской области ночью 9-14°, днем ​​19-24°.

Европу накрыла первая летняя волна жары: местами на выходных ожидают под 40°C