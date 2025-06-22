Звільнений з полону військовий Сергій Добровольський помер на Рівненщині
Київ • УНН
Український військовий Сергій Добровольський, що нещодавно був звільнений з російського полону, помер у Рівненській області. Він перебував у полоні з 2023 року та повернувся наприкінці травня.
В Рівненській області помер нещодавно звільнений з російського полону український військовий Сергій Добровольський. Про це повідомив міський голова Здолбунова Владислав Сухляк, інформує УНН.
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За його словами, Добровольский воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні.
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Він додав, що Сергій Добровольский повернувся з полону наприкінці травня цього року. Кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті. Сергієві було 43 роки.
Нагадаємо
Нещодавно зупинилося серце Дмитра Шаповалова, звільненого з російського полону захисника України. Хлопець після обміну знову став до лав ЗСУ, але загинув 9 червня під час захисту Батьківщини у Катеринівці Дніпропетровської області.
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