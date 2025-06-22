Освобожденный из плена военный Сергей Добровольский умер на Ровенщине

В Ровенской области скончался недавно освобожденный из российского плена украинский военный Сергей Добровольский. Об этом сообщил мэр Здолбунова Владислав Сухляк, информирует УНН.

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По его словам, Добровольский воевал за Украину и с 2023 года находился в плену.

Война с проклятым оккупантом отнимает жизни и здоровье защитников… Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея - написал Сухляк.

Он добавил, что Сергей Добровольский вернулся из плена в конце мая этого года. Несколько дней назад его встретили земляки в родном городе. Сергею было 43 года.

Напомним

Недавно остановилось сердце Дмитрия Шаповалова, освобожденного из российского плена защитника Украины. Парень после обмена снова вступил в ряды ВСУ, но погиб 9 июня во время защиты Родины в Катериновке Днепропетровской области.

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