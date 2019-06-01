ОБСЕ показала вооружение у домов мирных жителей в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В ОБСЕ заявляют, что боевики держат тяжелое вооружение вблизи домов гражданского населения. Об этом миссия ОБСЕ сообщила в Twitter, передает УНН.
"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают находиться вблизи жилья мирного населения. Кадры с беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
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Напомним, Евросоюз в ОБСЕ призвал Россию выполнить решение Международного трибунала.
Как сообщал УНН, в Горловке женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела боевиков.
Кроме того, как сообщили в МИД, Украина будет просить министров иностранных дел стран-партнеров в мире требовать от Российской Федерации выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков и судов.
Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences. #Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw- OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 июня 2019