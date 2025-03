ОБСЕ показала вооружение у домов мирных жителей в Донбассе

"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают находиться вблизи жилья мирного населения. Кадры с беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.



Кроме того, как сообщили в МИД, Украина будет просить министров иностранных дел стран-партнеров в мире требовать от Российской Федерации выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков и судов.

Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences. #Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw

