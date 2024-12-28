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Швеция готовит дополнительные места на кладбищах на случай войны

Швеция готовит дополнительные места на кладбищах на случай войны

Киев  •  УНН

 • 31238 просмотра

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Шведские похоронные ассоциации ищут дополнительные земельные участки для захоронения 30 тысяч человек в случае войны. Церковь Швеции и военные рекомендуют подготовиться к кризисной ситуации из-за напряженности с россией.

Шведские похоронные ассоциации ищут дополнительные земельные участки для захоронения 30 тысяч человек в случае войны. Однако пока территории недостаточно даже для нужд мирного времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Assosiated Press (АР).

Детали

Отмечается, что эти меры инициировали из-за рекомендаций Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям (MSB) и военных.

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Причиной называют напряженность в Балтийском регионе с россией и решение Швеции присоединиться к НАТО. Однако процесс создания нового кладбища может занять до 10 лет, что создает дополнительные вызовы в условиях неопределенности.

По информации АР, землю для захоронения ищут по рекомендации Церкви Швеции. Это также отражает указание Шведского агентства по вопросам гражданской защиты и Вооруженных сил - быть готовыми к кризисной ситуации.

Согласно положениям Церкви Швеции, подкрепленным законом, похоронные ассоциации должны обеспечить землю для захоронения примерно 5% населения в пределах прихода.

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Гетеборгская похоронная ассоциация, работающая в втором по величине городе Швеции, в настоящее время пытается приобрести по крайней мере 40 470 м² земли, чтобы можно было похоронить около 30 тысяч погибших в случае войны. Это в дополнение к 60 700 м², необходимых для кладбищ в мирное время.

Эти рекомендации означают, что нам нужно больше земли для кладбищ. В больших городах, где земельных ресурсов не хватает, участков для кладбищ не всегда достаточно даже во времена спокойствия и мира

- отметила советник Гетеборгской похоронной ассоциации Катарина Эвенсет.

Вместе с местным муниципалитетом, который имеет монополию на принятие решений по землепользованию, ассоциация захоронений в Гетеборге определила большой участок для обустройства кладбища.

Напомним

Власти Швеции рассматривают введение возрастных ограничений для соцсетей по австралийской модели. Причиной стало увеличение втрое количества подозреваемых в убийствах среди подростков до 15 лет.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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