В ГУР рассказали, с какими проблемами столкнулись северокорейские военные в войне против Украины

Военнослужащие из КНДР, которых россия привлекла к войне против Украины, столкнулись с проблемой не только языкового барьера, но и недостаточным количеством опыта ведения современной войны. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью одному из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

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«Языковая проблема остается одной из ключевых. Все подразделения обеспечены переводчиками, но этого недостаточно»,- сказал Юсов.

Кроме того, он добавил о том, что в армии КНДР недостаточно знаний для ведения современной войны.

Подготовка, которая прошла, все же прежде всего касается развития и использования классической еще советской тактики и военной науки. То есть учитывая, что реального опыта боевых действий войска Северной Кореи в очень долгий период не имеют, вплоть от той самой корейской войны - для них это все новое. И вопрос использования беспилотных систем для них, это то, что сейчас надо овладеть не только как операторами, но и реагирование на работу украинских сил безопасности и обороны. И здесь для них есть много вопросов. Другие технологические системы, работа с беспилотными системами всех типов, в том числе и наземных. То есть современная война для них, ну, скажем, это то, чем они должны овладеть