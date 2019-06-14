Зеленський розповів голові ОБСЄ про свою мету повернути мир на Донбас

Президент наголосив, що припинення вогню та повернення миру на Донбас є ключовим пріоритетом його діяльності, адже Україна щодня втрачає своїх бійців і цивільне населення.

"Для мене це найголовніша мета – зупинити війну, зупинити вогонь, повернути наших заручників додому", – сказав він.

За словами Глави держави, для встановлення миру Україна здійснює низку кроків, зокрема щодо активізації мирного процесу на мінському майданчику.

"Ми не можемо довго чекати, бо йдеться про життя наших людей, тому сьогодні ми вже спробували перезавантажити переговори у рамках тристоронньої контактної групи. Вже була проведена одна зустріч, призначений представник України у ТКГ – другий Президент Леонід Кучма, інші фахові люди для роботи у її підгрупах", – сказав Зеленський.

Президент України також висловив переконання щодо необхідності рухатися далі з метою досягнення конкретних відчутних результатів, щоб "довести цей процес до фіналу".

Зі свого боку Лайчак запевнив українську сторону у готовності ОБСЄ всіляко сприяти досягненню сталого миру на Донбасі.

Глава держави подякував за активну роль ОБСЄ, зокрема СММ в Україні, у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, очільник ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак напередодні прибув до Києва і зустрівся з Президентом України.