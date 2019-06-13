Голова ОБСЄ прямує на зустріч з Президентом України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Очільник ОБСЄ Мирослав Лайчак вирушив на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це сам Лайчак сказав по завершенні брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним передає кореспондент УНН.
“Вибачайте, але я не маю запізнюватись на зустріч з Президентом”, — сказав Лайчак.
Як передає кореспондент УНН, разом з Лайчаком в Київ приїхав спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік, він залишив будівлю МЗС після брифінгу разом з словацьким дипломатом.
Нагадуємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили, що зафіксували черги на подання документів для отримання російських паспортів неподалік від міста Луганська.