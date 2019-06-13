Председатель ОБСЕ направляется на встречу с Президентом Украины

“Извините, но я не опаздывать на встречу с Президентом”, — сказал Лайчак.

Как передает корреспондент УНН, вместе с Лайчаком в Киев приехал специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехстороннем контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик, он покинул здание МИД после брифинга вместе с словацким дипломатом.

Напоминаем, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что зафиксировали очереди на подачу документов для получения российских паспортов недалеко от города Луганска.