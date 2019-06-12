ОБСЄ: на окупованому Донбасі вкотре черги за російськими паспортами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили, що зафіксували черги на подання документів для отримання російських паспортів неподалік від міста Луганська. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованому сьогодні, 12 червня.
"У Слов'яносербську (непідконтрольний уряду України, за 28 км на північний захід від Луганська), СММ зафіксувала близько 50 осіб (різного віку та статі), які стояли у черзі для подачі заявки на отримання паспортів Російської Федерації, а також паспортів так званої "ЛНР", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Зеленський обговорив з Могеріні санкції за російські паспорти в ОРДЛО.