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На Востоке боевик застрелил 15-летнюю украинку и пытался сбежать

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Военнослужащий оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку и хотел убежать. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

По информации военной разведки Украины, трагедия произошла 18 апреля. Военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку.

После совершенного преступник совершил попытку скрыться на подконтрольную украинскому подразделениям территорию, но был задержан пророссийскими наемниками вблизи населенного пункта Счастье. Доказательством этого является перехваченный телефонный разговор боевиков.

“По информации ГУР МО Украины, некоторые российские СМИ уже получили указание от ФСБ РФ готовить и распространять фейковые новости о якобы причастности к этому преступлению военнослужащих Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

Дополнительно

В течение последних двух месяцев кураторы ОРДЛО развернули против Вооруженных сил Украины информационную кампанию по дискредитации украинских военных.

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