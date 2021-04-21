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Двухлетний ребенок подорвался на гранате на Донбассе: в ОБСЕ рассказали детали

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Снежном Донецкой области от взрыва гранаты, которую активировал отец, погиб двухлетний ребенок. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, пишет УНН.

Детали

Миссия ОБСЕ уточняла сообщение о гибели ребенка в оккупированном Снежном 8 февраля. В результате взрыва ручной гранаты погиб двухлетняя девочка. Трагедия произошла еще 8 февраля.

По данным миссии ОБСЕ, персонал морга в неподконтрольных правительству Донецке сообщил, что девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу Донецка с ранами головы, где ее прооперировали.

9 апреля мама девочки рассказала наблюдателям, что, когда она проснулась вечером 8 февраля и собиралась войти в комнату, где спали ее две дочери, женщина услышала взрыв. Ее муж активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещении.

Напомним

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