Двухлетний ребенок подорвался на гранате на Донбассе: в ОБСЕ рассказали детали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Снежном Донецкой области от взрыва гранаты, которую активировал отец, погиб двухлетний ребенок. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, пишет УНН.
Детали
Миссия ОБСЕ уточняла сообщение о гибели ребенка в оккупированном Снежном 8 февраля. В результате взрыва ручной гранаты погиб двухлетняя девочка. Трагедия произошла еще 8 февраля.
По данным миссии ОБСЕ, персонал морга в неподконтрольных правительству Донецке сообщил, что девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу Донецка с ранами головы, где ее прооперировали.
9 апреля мама девочки рассказала наблюдателям, что, когда она проснулась вечером 8 февраля и собиралась войти в комнату, где спали ее две дочери, женщина услышала взрыв. Ее муж активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещении.
Напомним
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 165 нарушений прекращения огня в зоне ООС. Военнослужащий оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку и хотел убежать.