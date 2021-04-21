В ОБСЄ зафіксували 165 порушень на Донбасі

Деталі

У Донецькій області СММ зафіксувала 138 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 5 вибухів (1 вибух у повітрі та 4 вибухи невизначеного походження). Більшість із порушень зафіксували в районах на північному заході і північному заході від Сигнального, непідконтрольного уряду.

У Луганській області було 6 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень сталися в районах на сході і південному сході від Попасної і Золотого, які розміщені на лінії зіткнення.

Доповнення

Упродовж 20 березня бойовики з гранатометів обстріляли українські позиції біля Водяного та Золотого.