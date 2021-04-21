В ОБСЄ зафіксували 165 порушень на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували 165 порушень припинення вогню в зоні ООС: 138 - в Донецькій області, 27 - на Луганщині. Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 20 квітня, пише УНН.
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У Донецькій області СММ зафіксувала 138 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 5 вибухів (1 вибух у повітрі та 4 вибухи невизначеного походження). Більшість із порушень зафіксували в районах на північному заході і північному заході від Сигнального, непідконтрольного уряду.
У Луганській області було 6 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень сталися в районах на сході і південному сході від Попасної і Золотого, які розміщені на лінії зіткнення.
Доповнення
Упродовж 20 березня бойовики з гранатометів обстріляли українські позиції біля Водяного та Золотого.