ООС: бойовики з гранатометів обстріляли українські позиції біля Водяного та Золотого

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Цитата: 

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.

Деталі 

Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети.

Доповнення 

19 квітня було зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

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