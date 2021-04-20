ООС: бойовики 6 разів порушували “режим тиші”

Деталі

Так, неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Південне – ще й з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріли з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків противник використав великокаліберні кулемети, підствольні та станкові протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Ситуація поточної доби

Станом на 7 годину ранку, 20 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Золоте-4 ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо

На виконання завдання Генерального штабу та Верховного головнокомандуючого, 19 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінспектував позиції підрозділів системи МВС для визначення необхідних заходів для додаткової оборони. З його слів, українські військові готові дати гідну відсіч ворожим силам РФ.