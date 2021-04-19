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Українські військові готові дати гідну відсіч російському "скаженому псові": Аваков проінспектував підрозділи на лінії фронту

Українські військові готові дати гідну відсіч російському "скаженому псові": Аваков проінспектував підрозділи на лінії фронту

Київ • УНН

 • 30472 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. На виконання завдання Генерального штабу та Верховного головнокомандуючого, 19 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінспектував позиції підрозділів системи МВС для визначення необхідних заходів для додаткової оборони. З його слів, українські військові готові дати гідну відсіч ворожим силам РФ, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Цитата

“Сьогодні ми проводимо інспекційну поїздку, яка має на меті проконтролювати ключові функції оборони, які покладені на підрозділи Національної гвардії, а також інші підрозділи системи МВС, які входять в сили ООС. Ми розраховуємо на мирний розвиток подій, уникнути тієї ескалації, яку готують російські найманці та російські збройні сили, але водночас — ми повністю готові захищати наші рубежі. Основне завдання нашої перевірки — визначити всі необхідні заходи для додаткової оборони. Інспекція проходить по всій лінії фронту — у Донецькій та Луганській області. З 2015 року — це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів. А зважаючи на ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сміливо сказати, що це найбільша загроза”, — сказав Аваков.

Деталі

Міністр зазначив, що Україна сподівається на дипломатичне урегулювання ескалації. Однак, Об’єднані сили готові дати гідну відсіч загарбнику.

“Ми переживаємо не простий період ескалації. Але ми вже не перший рік знаходимось під тиском російського скаженого пса, який стоїть біля наших кордонів. МИ будемо готові. Ми на своїй землі, у нас немає іншого вибору, окрім як захищатися, не залежно від того, як поводитимуться іноземні політики. Ми розраховуємо на дипломатичне урегулювання, але повністю готові до оборони”, — додав він.

Водночас Аваков підкреслив, що окрім військових нарад сьогодні також пройдуть навчання поліцейських по забезпеченню контрдиверсійних дій, а також навчання спільних сил ДСНС та ДПСУ в акваторії Азовського моря по забезпеченню розмінування та всіх додаткових операцій.

Командуючий ООС генерал Володимир Кравченко зазначив, що всі підрозділи Об’єднаних сил готові до будь-яких дій з боку противника.

Своєю чергою, командир полку НГУ “Азов” Денис Прокопенко підкреслив, що полк “Азов” на цей час знаходиться у підвищеній бойовій готовності.

Що було раніше

Минулого тижня у Донецькій області військовослужбовці Держприкордонслужби провели навчання. Вони тренували дії в оборонному бою.

Довідково

Заходи відбуваються на тлі загострення ситуації на кордоні України з Росією, куди РФ зтягнула значну кількість своїх військових сил.

Так, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

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