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В районі ООС українські прикордонники провели тренування

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Донецькій області військовослужбовці Держприкордонслужби провели навчання. Вони тренували дії в оборонному бою. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, пише УНН.

“На Донеччині військовослужбовці ДПС України, які виконують завдання з відсічі та стримування російської збройної агресії, під час практичних занять тренували дії в оборонному бою”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зокрема, відпрцьовувались висування у визначений район, тактичні елементи оборони та стрільба зі штатної зброї підрозділу.

Під час висування в район навчань, екіпажі бойових машин здійснили марш по пересіченій місцевості. Іспит весняним бездоріжжям пройшли водії та техніка, які доставили підрозділ у визначений район.

“Розрахунки станкових та протитанкових гранатометів провели навчально-бойові стрільби, а їх командири тренувались в управлінні вогнем з відбиття нападу противника.

Крім стрільб, значну увагу в ході навчань було приділено і тренуванню тактики дій. З особовим складом Донецького прикордонного загону також були проведені заняття з охорони й оборони позицій, з обов’язковим облаштуванням польових укріплень”, — зазначається в повідомленні.

Також прикордонники відпрацьовували тактичну медицину.

Доповнення

Державна прикордонна служба України влітку 2021 року візьме участь в українсько-британських навчаннях “Cossack Mace — 2021”, які плануються провести на базі одного з навчальних центрів Збройних cил України.

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