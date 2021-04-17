В районі ООС українські прикордонники провели тренування

“На Донеччині військовослужбовці ДПС України, які виконують завдання з відсічі та стримування російської збройної агресії, під час практичних занять тренували дії в оборонному бою”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зокрема, відпрцьовувались висування у визначений район, тактичні елементи оборони та стрільба зі штатної зброї підрозділу.

Під час висування в район навчань, екіпажі бойових машин здійснили марш по пересіченій місцевості. Іспит весняним бездоріжжям пройшли водії та техніка, які доставили підрозділ у визначений район.

“Розрахунки станкових та протитанкових гранатометів провели навчально-бойові стрільби, а їх командири тренувались в управлінні вогнем з відбиття нападу противника.

Крім стрільб, значну увагу в ході навчань було приділено і тренуванню тактики дій. З особовим складом Донецького прикордонного загону також були проведені заняття з охорони й оборони позицій, з обов’язковим облаштуванням польових укріплень”, — зазначається в повідомленні.

Також прикордонники відпрацьовували тактичну медицину.

Доповнення

Державна прикордонна служба України влітку 2021 року візьме участь в українсько-британських навчаннях “Cossack Mace — 2021”, які плануються провести на базі одного з навчальних центрів Збройних cил України.