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Україна анонсувала спільні з британцями військові навчання "Cossack Mace-2021"

Україна анонсувала спільні з британцями військові навчання "Cossack Mace-2021"

Київ • УНН

 • 42640 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Державна прикордонна служба України влітку 2021 року візьме участь в українсько-британських навчаннях "Cossack Mace – 2021", які плануються провести на базі одного з навчальних центрів Збройних cил України. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

Деталі

За повідомленням пресслужби, "Cossack Mace - 2021" мають поліпшити сумісність між військовими формуваннями Великої Британії та України.

Так, у межах цього міжнародного проекту передбачається спільне планування і виконання операцій батальйонно-тактичного рівня. Навчання дасть змогу поліпшити злагодженість дій українських військових підрозділів і підрозділів НАТО під час оборонних і наступальних операцій.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що в цілому у "Cossack Mace - 2021", "до проведення якого планується залучити представників щонайменше 5 держав - членів НАТО та учасниць програми "Партнерство заради миру", візьмуть участь понад 1000 військовослужбовців".

"Оперативно-стратегічний фон навчання враховує імовірний характер розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України. Відповідно до сценарію навчання, штаб і підрозділи багатонаціональної бригади залучаються до відбиття масштабного наступу збройних сил умовної країни-агресора", - додали у Генштабі.

Зокрема, як вказано, будуть відпрацьовані дії в обороні з подальшим переходом у наступ з метою відновлення державного кордону та територіальної цілісності держави, яка зазнала агресії з боку однієї з вороже налаштованих країн-сусідів.

"З 29 березня до 2 квітня прикордонники взяли участь у головній конференції з планування навчань, яка проходила на базі міжвидового центру підготовки підрозділів Збройних сил України", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прикордонники почали планувати підготовку військових за стандартами НАТО у 2021 році

Також навчання дасть змогу імплементувати найкращі практики ведення операцій з урахуванням досвіду, який українські збройні формування отримали під час проведення ООС (АТО), вказали у ДПСУ.

Українські Національні Новини

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