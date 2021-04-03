Україна анонсувала спільні з британцями військові навчання "Cossack Mace-2021"

Деталі

За повідомленням пресслужби, "Cossack Mace - 2021" мають поліпшити сумісність між військовими формуваннями Великої Британії та України.

Так, у межах цього міжнародного проекту передбачається спільне планування і виконання операцій батальйонно-тактичного рівня. Навчання дасть змогу поліпшити злагодженість дій українських військових підрозділів і підрозділів НАТО під час оборонних і наступальних операцій.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що в цілому у "Cossack Mace - 2021", "до проведення якого планується залучити представників щонайменше 5 держав - членів НАТО та учасниць програми "Партнерство заради миру", візьмуть участь понад 1000 військовослужбовців".

"Оперативно-стратегічний фон навчання враховує імовірний характер розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України. Відповідно до сценарію навчання, штаб і підрозділи багатонаціональної бригади залучаються до відбиття масштабного наступу збройних сил умовної країни-агресора", - додали у Генштабі.

Зокрема, як вказано, будуть відпрацьовані дії в обороні з подальшим переходом у наступ з метою відновлення державного кордону та територіальної цілісності держави, яка зазнала агресії з боку однієї з вороже налаштованих країн-сусідів.

"З 29 березня до 2 квітня прикордонники взяли участь у головній конференції з планування навчань, яка проходила на базі міжвидового центру підготовки підрозділів Збройних сил України", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прикордонники почали планувати підготовку військових за стандартами НАТО у 2021 році

Також навчання дасть змогу імплементувати найкращі практики ведення операцій з урахуванням досвіду, який українські збройні формування отримали під час проведення ООС (АТО), вказали у ДПСУ.