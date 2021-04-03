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Украина анонсировала совместные с британцами военные учения "Cossack Mace-2021"

Украина анонсировала совместные с британцами военные учения "Cossack Mace-2021"

Киев  •  УНН

 • 42620 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Государственная пограничная служба Украины летом 2021 года примет участие в украинско-британских учениях "Cossack Mace - 2021", которые планируются провести на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Детали

По сообщению пресс-службы, "Cossack Mace-2021" должны улучшить совместимость между военными формированиями Великобритании и Украины.

Так, в рамках этого международного проекта предполагается совместное планирование и выполнение операций батальонно-тактического уровня. Обучение позволит улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций.

В Генштабе ВСУ уточнили, что в целом в "Cossack Mace - 2021", "к проведению которого планируется привлечь представителей не менее 5 государств - членов НАТО и участников программы "Партнерство ради мира", примут участие более 1000 военнослужащих".

"Оперативно-стратегический фон учения учитывает вероятностный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора", - добавили в Генштабе.

В частности, как указано, будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебно настроенных стран-соседей.

"С 29 марта по 2 апреля пограничники приняли участие в главной конференции по планированию учений, которая проходила на базе межвидового центра подготовки подразделений Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении ГПСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники начали планировать подготовку военных по стандартам НАТО в 2021 году

Также обучение позволит имплементировать лучшие практики ведения операций с учетом опыта, который украинские вооруженные формирования получили во время проведения ООС (АТО), указали в ГПСУ.

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