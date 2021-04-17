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В районе ООС украинские пограничники провели тренировку

В районе ООС украинские пограничники провели тренировку

Киев  •  УНН

 • 23660 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Донецкой области военнослужащие Госпогранслужбы провели учения. Они тренировали действия в оборонительном бою. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, пишет УНН.

"В Донецкой области военнослужащие ГПС Украины, которые выполняют задачи по отражению и сдерживания российской вооруженной агрессии, во время практических занятий тренировали действия в оборонительном бою", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в частности, отрабатывались выдвижение в определенный район, тактические элементы обороны и стрельба из штатного оружия подразделения.

Во время выдвижения в район учений, экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности. Экзамен весенним бездорожьем прошли водители и техника, которые доставили подразделение в определенный район.

"Расчеты станковых и противотанковых гранатометов провели учебно-боевые стрельбы, а их командиры тренировались в управлении огнем по отражению нападения противника.

Кроме стрельб, значительное внимание в ходе учений было уделено и тренировке тактики действий. С личным составом Донецкого пограничного отряда также были проведены занятия по охране и обороне позиций, с обязательным устройством полевых укреплений", - отмечается в сообщении.

Также пограничники отрабатывали тактическую медицину.

Дополнение

Государственная пограничная служба Украины летом 2021 примет участие в украинском-британских учениях "Cossack Mace - 2021", которые планируются провести на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины.

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