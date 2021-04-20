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ООС: боевики 6 раз нарушали "режим тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 19 апреля, было зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, пишет УНН.

Детали

Так, недалеко Авдеевки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Южное - еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Майорска российские оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Ситуация текущих суток

По состоянию на 7:00 утра, 20 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко Золотое-4 враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним

На выполнение задания Генерального штаба и Верховного главнокомандующего, 19 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков проинспектировал позиции подразделений системы МВД для определения необходимых мер по дополнительной обороны. По его словам, украинские военные готовы дать достойный отпор враждебным силам РФ.

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