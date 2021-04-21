В ОБСЕ зафиксировали 165 нарушений на Донбассе

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Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 76606 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 130130 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 185343 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187162 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272001 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314768 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157109 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142934 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 269657 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126327 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Актуальное
В ОБСЕ зафиксировали 165 нарушений на Донбассе

В ОБСЕ зафиксировали 165 нарушений на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 17019 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 165 нарушений прекращения огня в зоне ООС: 138 - в Донецкой области, 27 - в Луганской. Об этом говорится в отчете ОБСЕ по 20 апреля, пишет УНН.

Детали

В Донецкой области СММ зафиксировала 138 нарушений режима прекращения огня, в том числе 5 взрывов (1 взрыв в воздухе и 4 взрыва неопределенного происхождения). Большинство из нарушений зафиксировали в районах на северо-западе и северо-западе от сигнальной, неподконтрольного правительства.

В Луганской области было 6 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах на востоке и юго-востоке от Попасной и Золотого, расположенных на линии соприкосновения.

Дополнение

В течение 20 марта боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции у Водяного и Золотого.

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