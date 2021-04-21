В ОБСЕ зафиксировали 165 нарушений на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 165 нарушений прекращения огня в зоне ООС: 138 - в Донецкой области, 27 - в Луганской. Об этом говорится в отчете ОБСЕ по 20 апреля, пишет УНН.
Детали
В Донецкой области СММ зафиксировала 138 нарушений режима прекращения огня, в том числе 5 взрывов (1 взрыв в воздухе и 4 взрыва неопределенного происхождения). Большинство из нарушений зафиксировали в районах на северо-западе и северо-западе от сигнальной, неподконтрольного правительства.
В Луганской области было 6 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах на востоке и юго-востоке от Попасной и Золотого, расположенных на линии соприкосновения.
Дополнение
В течение 20 марта боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции у Водяного и Золотого.