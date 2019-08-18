ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. 17 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:
-
- дважды неподалеку от Павлополя — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
-
- дважды вблизи Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
-
- дважды в районе Лебединского — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
-
- вблизи Пищевика — из гранатометов различных систем.
-
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
-
- в районе Южного — из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
-
За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СЦКК: боевики сорвали меры для установки камеры СММ ОБСЕ
С начала текущих суток противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
-
- неподалеку от Пищевика — из стрелкового оружия;
-
- в районе Водяного — с ручного противотанкового гранатомета.
-
Напомним, в ОБСЕ указали, что боевики с повязками СЦКК появляются у Станицы Луганской ежедневно.