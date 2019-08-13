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Бойовики з пов’язками СЦКК з'являються біля Станиці щодня - ОБСЄ

Бойовики з пов’язками СЦКК з'являються біля Станиці щодня - ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Спостерігачі ОБСЄ на вихідних фіксували присутність бойовиків із пов’язками з написом СЦКК на ділянці біля Станиці Луганської, де триває розмінування. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 11 серпня.

"10 серпня в межах ділянки розведення команда СММ бачила, як група саперів (до 15 осіб) ДСНС України видаляла рослинність і проводила роботи з розмінування обабіч дороги, приблизно за 100 м на північ від зруйнованої секції моста біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Патруль місії також бачив, як близько десяти осіб із непідконтрольних урядові районів видаляли рослинність та здійснювали роботи з розмінування з обох боків зруйнованої секції моста, починаючи від дерев’яних конструкцій. Крім того, на південь від моста спостерігачі бачили "члена збройних формувань вищого рангу і двох інших членів збройних формувань з нарукавними пов’язками з написом "СЦКК".

Згідно зі звітом, того ж дня, між 18:30 і 18:45, після закриття КПВВ ЗС України за межами ділянки розведення, а також блокпоста російських окупаційних військ на південь від моста біля Станиці Луганської (в межах ділянки розведення), члени патруля місії чули два вибухи. За оцінкою, це були контрольовані підриви вибухових пристроїв поблизу зруйнованої ділянки моста.

"11 серпня на південь від моста спостерігачі бачили двох членів збройних формувань із нарукавними пов’язками з написом СЦКК", - зазначили у місії.

Нагадаємо, в окупованому Алчевську спостерігачі бачили чергу із “паспортами “ЛНР”.

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