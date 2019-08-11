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ОБСЄ: в окупованому Алчевську спостерігачі бачили чергу із “паспортами “ЛНР”

ОБСЄ: в окупованому Алчевську спостерігачі бачили чергу із “паспортами “ЛНР”

Київ • УНН

 • 21905 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Спостерігачі ОБСЄ бачили в окупованому Алчевську чергу, в якій люди стояли з “паспортами ЛНР” з метою отримання надалі паспорта громадянина РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на опублікований в суботу звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 9 серпня 2019 року. 

Зазначається, що в Алчевську спостерігачі бачили чергу, а також людей із “паспортами “ЛНР”.

“У н.п. Алчевськ (непідконтрольний урядові, 40 км на захід від Луганська) спостерігачі бачили близько 30 осіб (різного віку і статі), які стояли в черзі перед будівлею. Жінка (35 років) з черги розповіла, що чекає вже годину і що офіс приймає лише по 4–5 заяв на день. Чоловік (25 років) сказав, що подає документи для отримання „паспорта“, що видається збройними формуваннями, для подальшого отримання паспорта громадянина Російської Федерації, де він живе і працює з 2014 року”, — йдеться у звіті.

Зокрема, повідомляється, що співробітники СММ бачили жінку (55 років), хлопчика (14 років) і трьох чоловіків (25–35 років), які виходили з зазначеної будівлі з “паспортами “ЛНР” у руках.

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Нагадаємо, 20 червня глави держав і урядів ЄС висловили “надзвичайне занепокоєння” з приводу квітневого указу президента Росії Володимира Путіна про спрощення видачі паспортів мешканцям ОРДЛО. На саміті ЄС наголосили, що такий крок “суперечить духу та цілям” мінських домовленостей. Тоді ж Європейська Рада заявила про готовність розглянути подальші заходи, включно з невизнанням таких російських паспортів, а джерело DW в ЄС повідомило про початок роботи над відповідною процедурою. У свою чергу, не дивлячись на процес виходу Великої Британії з ЄС (Brexit), Лондон все ж повідомив, що підтримує рішення Європейського Союзу не визнавати видані Росією жителям ОРДЛО паспорти.

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24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. В Україні та ЄС гостро розкритикували спрощену видачу російських паспортів жителям Донбасу.

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