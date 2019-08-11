ОБСЕ: в оккупированном Алчевске наблюдатели видели очередь с “паспортами “ЛНР”

Отмечается, что в Алчевске наблюдатели видели очередь, а также людей с “паспортами “ЛНР”.

“В н.п. Алчевск (неподконтрольный правительству, 40 км к западу от Луганска) наблюдатели видели около 30 человек (разного возраста и пола), которые стояли в очереди перед зданием. Женщина (35 лет) из очереди рассказала, что ждет уже час и офис принимает только по 4-5 заявлений в день. Человек (25 лет) сказал, что подает документы для получения „паспорта“, который выдается вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года”, — говорится в отчете.

В частности, сообщается, что сотрудники СММ видели женщину (55 лет), мальчика (14 лет) и трех мужчин (25-35 лет), которые выходили из указанного здания с “паспортами “ЛНР” в руках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Паспорта РФ для Донбасса: ЕС разрабатывает рекомендации в ответ

Напомним, 20 июня главы государств и правительств ЕС выразили “чрезвычайное беспокойство” по поводу апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ОРДЛО. На саммите ЕС отметили, что такой шаг “противоречит духу и целям” минских договоренностей. Тогда же Европейский Совет заявил о готовности рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание таких российских паспортов, а источник DW в ЕС сообщил о начале работы над соответствующей процедуре. В свою очередь, несмотря на процесс выхода Великобритании из ЕС (Brexit), Лондон все же сообщил, что поддерживает решение Европейского Союза не признавать выданные Россией жителям ОРДЛО паспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бессмертный отметил “удачно подобранный” выдаче Россией указа о паспортах

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил предоставлять российское гражданство лицам, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в упрощенном порядке. В Украине и ЕС остро раскритиковали упрощенную выдачу российских паспортов жителям Донбасса.