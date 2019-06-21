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Правительства государств-членов ЕС готовы не признавать российские паспорта, выданные на Донбассе

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза заявляют о своей готовности не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе. Об этом говорится в выводах Европейского Совета в рамках саммита глав государств и правительств стран-членов Евросоюза, который проходит в Брюсселе 20-21 июня, пишет УНН.

Правительства государств-членов ЕС готовы не признавать российские паспорта, выданные на Донбассе

“Европейский совет выражает свою самую серьезную обеспокоенность российского президентского указа от 24 апреля, который создает возможность упрощенным образом выдавать паспорта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений”, — заявляют лидеры ЕС.

“Европейский совет продолжит следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие опции, в том числе непризнание российских паспортов, выданных вопреки Минским соглашениям”, — отмечается в выводах.

В этой связи сказано, что Евросоюз готов принять новые меры в тесном взаимодействии с международными партнерами.

“Европейский совет призывает к немедленному восстановлению переговорных усилий с целью выполнения Минских соглашений и принятие мер, направленных на восстановление доверия между сторонами”, — завили лидеры Евросоюза.

Стоит напомнить, что накануне Представительство Украины в ЕС сообщило о том, что Европейский Совет принял выводы, в которых четко зафиксирована позиция официального Брюсселя относительно провокационных действий Кремля.

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