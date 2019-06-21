Уряди держав-членів ЄС готові не визнавати російські паспорта, видані на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Лідери держав та урядів країн-членів Європейського Союзу заявляють про свою готовність не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі. Про це йдеться у висновках Європейської Ради в рамках саміту лідерів держав та урядів країн-членів Євросоюзу, який проходить у Брюсселі 20-21 червня, пише УНН.
“Європейська Рада висловлює свою найбільш серйозну стурбованість щодо російського президентського указу від 24 квітня, який створює можливість спрощеним чином видавати паспорти в окремих районах Донецької і Луганської областей України, що суперечить духу і цілям Мінських угод”, — заявляють лідери ЄС.
“Європейська Рада продовжить стежити за ситуацією на сході України і готова розглянути подальші опції, в тому числі невизнання російських паспортів, виданих всупереч Мінським угодам”, — наголошується у висновках.
У цьому зв’язку сказано, що Євросоюз готовий вжити нові заходи у тісній взаємодії з міжнародними партнерами.
“Європейська Рада закликає до негайного відновлення переговорних зусиль з метою виконання Мінських угод і прийняття заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами”, — завили лідери Євросоюзу.
Варто нагадати, що напередодні Представництво України в ЄС повідомило про те, що Європейська Рада ухвалила висновки, в яких чітко зафіксована позиція офіційного Брюсселя щодо провокативних дій Кремля.