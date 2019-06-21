Уряди держав-членів ЄС готові не визнавати російські паспорта, видані на Донбасі

КИЇВ. 21 червня. УНН. Лідери держав та урядів країн-членів Європейського Союзу заявляють про свою готовність не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі. Про це йдеться у висновках Європейської Ради в рамках саміту лідерів держав та урядів країн-членів Євросоюзу, який проходить у Брюсселі 20-21 червня, пише УНН.