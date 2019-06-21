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Уряди держав-членів ЄС готові не визнавати російські паспорта, видані на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Лідери держав та урядів країн-членів Європейського Союзу заявляють про свою готовність не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі. Про це йдеться у висновках Європейської Ради в рамках саміту лідерів держав та урядів країн-членів Євросоюзу, який проходить у Брюсселі 20-21 червня, пише УНН.

Уряди держав-членів ЄС готові не визнавати російські паспорта, видані на Донбасі

“Європейська Рада висловлює свою найбільш серйозну стурбованість щодо російського президентського указу від 24 квітня, який створює можливість спрощеним чином видавати паспорти в окремих районах Донецької і Луганської областей України, що суперечить духу і цілям Мінських угод”, — заявляють лідери ЄС.

“Європейська Рада продовжить стежити за ситуацією на сході України і готова розглянути подальші опції, в тому числі невизнання російських паспортів, виданих всупереч Мінським угодам”, — наголошується у висновках.

У цьому зв’язку сказано, що Євросоюз готовий вжити нові заходи у тісній взаємодії з міжнародними партнерами.

“Європейська Рада закликає до негайного відновлення переговорних зусиль з метою виконання Мінських угод і прийняття заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами”, — завили лідери Євросоюзу.

Варто нагадати, що напередодні Представництво України в ЄС повідомило про те, що Європейська Рада ухвалила висновки, в яких чітко зафіксована позиція офіційного Брюсселя щодо провокативних дій Кремля.

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