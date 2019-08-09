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Паспорти РФ для Донбасу: ЄС розробляє рекомендації у відповідь

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Євросоюзі розробляють “єдині рекомендації” щодо “ідентифікації та можливого невизнання” паспортів РФ, виданих мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) України, підконтрольних проросійським сепаратистам. Про це йдеться у заяві речника ЄС, наданій виданню Deutsche Welle у четвер, 8 серпня, передає УНН.

Ці рекомендації для держав-членів ЄС і їхніх консульств розробляє Єврокомісія разом з Європейською службою зовнішніх справ та у координації з делегаціями ЄС у Києві та Москві. Настанови також стосуватимуться питання видачі віз, прохання про які в Росії чи в Україні подаватимуть мешканці Донбасу з паспортами РФ. У заяві речника ЄС нагадують, що невизнання паспортів перебуває у компетенції кожної держави-члена Євросоюзу.

Нагадаємо, 20 червня глави держав і урядів ЄС висловили “надзвичайне занепокоєння” з приводу квітневого указу президента Росії Володимира Путіна про спрощення видачі паспортів мешканцям ОРДЛО. На саміті ЄС наголосили, що такий крок “суперечить духу та цілям” мінських домовленостей. Тоді ж Європейська Рада заявила про готовність розглянути подальші заходи, включно з невизнанням таких російських паспортів, а джерело DW в ЄС повідомило про початок роботи над відповідною процедурою. У свою чергу, не дивлячись на процес виходу Великої Британії з ЄС (Brexit), Лондон все ж повідомив, що підтримує рішення Європейського Союзу не визнавати видані Росією жителям ОРДЛО паспорти.

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24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. В Україні та ЄС гостро розкритикували спрощену видачу російських паспортів жителям Донбасу.

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