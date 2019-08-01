У резиденції Джонсона і його партії з'явився годинник із відліком до часу Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Годинник із зворотнім відліком до дати виходу Великої Британії з ЄС (Brexit) з'явився в останні дві доби відразу в двох офісах правлячої Консервативної партії - штаб-квартирі торі і в прем'єрській резиденції, яку займає лідер цієї партії Борис Джонсон. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Daily Mirror.
За її інформацією, спочатку настінний механізм з секундоміром, який наближає час до Brexit, встановив в середу в партійному офісі голова торі Джеймс Клеверлі. І вже в четвер годинник прибув на Даунінг-стріт, де повинні будуть знайти гідне місце в особистому кабінеті Джонсона.
Секундомір наближає хід часу до часу "ікс" - 23:00 31 жовтня за британським часом або до півночі 1 листопада за середньоєвропейським, коли Велика Британія, за обіцянкою і самого Джонсона, і членів його уряду, залишить Євросоюз.
Нагадаємо, Джонсон обіцяє вигіднішу угоду для Британії щодо Brexit.
Party Chairman @JamesCleverly with the
We will deliver Brexit by October 31st.
Back @BorisJohnson's pledge here: https://t.co/ZkcKvLONpm pic.twitter.com/aFF4Kfcav3