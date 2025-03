У резиденції Джонсона і його партії з'явився годинник із відліком до часу Brexit

За її інформацією, спочатку настінний механізм з секундоміром, який наближає час до Brexit, встановив в середу в партійному офісі голова торі Джеймс Клеверлі. І вже в четвер годинник прибув на Даунінг-стріт, де повинні будуть знайти гідне місце в особистому кабінеті Джонсона.

Секундомір наближає хід часу до часу "ікс" - 23:00 31 жовтня за британським часом або до півночі 1 листопада за середньоєвропейським, коли Велика Британія, за обіцянкою і самого Джонсона, і членів його уряду, залишить Євросоюз.

Нагадаємо, Джонсон обіцяє вигіднішу угоду для Британії щодо Brexit.

