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Боевики с повязками СЦКК появляются у Станицы ежедневно - ОБСЕ

Боевики с повязками СЦКК появляются у Станицы ежедневно - ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 11925 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Наблюдатели ОБСЕ на выходных фиксировали присутствие боевиков с повязками с надписью СЦКК на участке возле Станицы Луганской, где продолжается разминирование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 11 августа.

"10 августа в пределах участка разведения команда СММ видела, как группа саперов (до 15 человек) ГСЧС Украины удаляла растительность и проводила работы по разминированию вдоль дороги, примерно в 100 м к северу от разрушенной секции моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее от Луганска)", - говорится в отчете.

Патруль миссии также видел, как около десяти человек с неподконтрольных правительству районов удаляли растительность и осуществляли работы по разминированию с обеих сторон разрушенной секции моста, начиная от деревянных конструкций. Кроме того, к югу от моста наблюдатели видели "члена вооруженных формирований высшего ранга и двух других членов вооруженных формирований с наружными повязками с надписью СЦКК.

Согласно отчету, в тот же день, между 18:30 и 18:45, после закрытия КПВВ ВС Украины за пределами участка разведения, а также блокпоста российских оккупационных войск южнее моста у Станицы Луганской (в пределах участка разведения), члены патруля миссии слышали два взрыва. По оценке, это были контролируемые подрывы взрывных устройств вблизи разрушенного участка моста.

"11 августа южнее моста наблюдатели видели двух членов вооруженных формирований с наружными повязками с надписью СЦКК", - отметили в миссии.

Напомним, в оккупированном Алчевске наблюдатели видели очередь с “паспортами “ЛНР”.

Украинские Национальные Новости

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