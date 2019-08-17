СЦКК: бойовики зірвали заходи для встановлення камери СММ ОБСЄ

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Заходи для встановлення камери СММ ОБСЄ у районі ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте" на Донбасі було зірвано через те, що бойовики не провели розмінування у цьому районі. Про це йдеться в оприлюдненій пресцентром ООС заяві української сторони СЦКК, передає УНН.