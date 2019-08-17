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СЦКК: бойовики зірвали заходи для встановлення камери СММ ОБСЄ

СЦКК: бойовики зірвали заходи для встановлення камери СММ ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Заходи для встановлення камери СММ ОБСЄ у районі ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте" на Донбасі було зірвано через те, що бойовики не провели розмінування у цьому районі. Про це йдеться в оприлюдненій пресцентром ООС заяві української сторони СЦКК, передає УНН.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що 16 серпня представниками СММ ОБСЄ планувалось відвідування ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте" з метою пошуку потенційного місця розміщення камери СММ ОБСЄ, для моніторингу ситуації на згаданій ділянці розведення", - вказали у штабі.

З метою практичної реалізації згаданого заходу українська сторона СЦКК, як вказано, своєчасно та в повному обсязі виконала роботи з розмінування на території, що проходить через підконтрольну Україні частину ділянки розведення.

"Разом з тим, необхідно зазначити, що члени незаконних збройних формувань РФ не здійснили заходи з розмінування, що не дозволило технічному персоналу СММ ОБСЄ виконати сплановані заходи на заданій ділянці розведення. Таким чином ЗФ РФ грубо порушують мінські домовленості", - зазначили у штабі.

Як повідомляється, вищевказані роботи вестимуться у межах виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці №2 "Золоте".

Нагадаємо, в ОБСЄ вказали, що бойовики з пов’язками СЦКК з'являються біля Станиці Луганської щодня.

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