СЦКК: боевики сорвали мероприятия для установки камеры СММ ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Мероприятия для установки камеры СММ ОБСЕ в районе участка разведения сил и средств №2 "Золотое" на Донбассе были сорваны из-за того, что боевики не провели разминирование в этом районе. Об этом говорится в обнародованном пресс-центре ООС заявлении украинской стороны СЦКК, передает УНН.
"Украинская сторона СЦКК сообщает, что 16 августа представителями СММ ОБСЕ планировалось посещение участка разведения сил и средств №2 "Золотое" с целью поиска потенциального места размещения камеры СММ ОБСЕ, для мониторинга ситуации на упомянутом участке разведения", - указали в штабе.
С целью практической реализации упомянутого мероприятия украинская сторона СЦКК, как указано, своевременно и в полном объеме выполнила работы по разминированию на территории, проходящей через подконтрольную Украине часть участка разведения.
"Вместе с тем, необходимо отметить, что члены незаконных вооруженных формирований РФ не осуществили мероприятия по разминированию, что не позволило техническому персоналу СММ ОБСЕ выполнить спланированные мероприятия на заданном участке разведения. Таким образом ВФ РФ грубо нарушают минские договоренности", - отметили в штабе.
Как сообщается, вышеуказанные работы будут вестись в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средствам на участке №2 "Золотое".
Напомним, в ОБСЕ указали, что боевики с повязками СЦКК появляются у Станицы Луганской ежедневно.