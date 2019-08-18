ООС: бойовики 8 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. 17 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив сім обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- двічі неподалік Павлополя — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Водяного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- двічі в районі Лебединського — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
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- поблизу Пищевика — з гранатометів різних систем.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:
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- в районі Південного — з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
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За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
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Від початку поточної доби противник здійснив 2 обстріли позицій Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
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- неподалік Пищевика — зі стрілецької зброї;
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- в районі Водяного — з ручного протитанкового гранатомета.
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Нагадаємо, в ОБСЄ вказали, що бойовики з пов’язками СЦКК з’являються біля Станиці Луганської щодня.