ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. 28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Четыре обстрелы по нашим позициям был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Березового - из гранатометов различных систем;
рядом с Васильевкой - из стрелкового оружия.
Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
четыре раза рядом с Новотошковским - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 26 мин, с 82-мм миномета - 5 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Троицким - с автоматических станковых гранатометов.
Вчера, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения.
С началом этих суток, 29 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, известный французский философ посетил украинских военных в ООС.