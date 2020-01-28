Відомий французький письменник відвідав українських військових в ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Відомий французький письменник та філософ Бернар-Анрі Леві мав змогу побачити крайні позиції КПВВ та висловив підтримку українським військовим, що протидіють російській збройній агресії. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби, інформує УНН.
"Він відомий в нашій країні та всьому світу своєю активною позицією щодо відстоювання потреби допомагати нашій державі у боротьбі за її права на свободу й незалежність. Співзасновник Агентства модернізації України Бернар-Анрі Леві ознайомився з порядком функціонування контрольних пунктів та окремо відзначив як позитив - забезпечення громадянам швидкого та комфортного перетину лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Бернар-Анрі Леві мав змогу відвідати КПВВ, підтримавши українських військових на Донбасі.
"Головна ваша зброя - те, що ви показуєте як це: проживати там і проживати тут", - звернувся до прикордонників Леві поблизу лінії розмежування.
Як повідомлялося раніше в УНН, голова ОБСЄ здійснив робочий візит до зони ООС.