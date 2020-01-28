Известный французский писатель посетил украинских военных в ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Известный французский писатель и философ Бернар-Анри Леви мог увидеть крайние позиции КПВВ и выразил поддержку украинским военным, которые противостоят российской вооруженной агрессии. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, информирует УНН.
"Он известен в нашей стране и всему миру своей активной позицией по отстаиванию необходимости помогать нашей стране в борьбе за ее права на свободу и независимость. Соучредитель Агентства модернизации Украины Бернар-Анри Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов и отдельно отметил как позитив - обеспечение гражданам быстрого и комфортного пересечения линии разграничения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бернар-Анри Леви мог посетить КПВВ, поддержав украинских военных на Донбассе.
"Главное ваше оружие - то, что вы показываете как это: проживать там и проживать здесь", - обратился к пограничникам Леви вблизи линии разграничения.
Как сообщалось ранее в УНН, глава ОБСЕ совершил рабочий визит в зону ООС.