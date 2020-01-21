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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Розпочався робочий візит голови ОБСЄ до зони ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Розпочався робочий візит голови ОБСЄ, прем’єр-міністра Республіки Албанія Еді Рами до зони проведення ООС - Станиці Луганської. Про це на своїй сторінці в Facebook написала Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Розпочався робочий візит голови ОБСЄ до зони ООС

"Розпочався спільний робочий візит у складі делегації на чолі з головою ОБСЄ, прем'єр-міністром, міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою до зони проведення ООС – Станиці Луганської", - написала Людмила Денісова.

Вона додала, що згодом напише про подробиці робочого візиту.

Нагадаємо, що головуючий ОБСЄ 21 січня має намір відвідати Донбас.

Також Україна закликає ОБСЄ збільшити бюджет її місії на Донбасі.

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