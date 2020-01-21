Начался рабочий визит главы ОБСЕ в зону ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Начался рабочий визит главы ОБСЕ, премьер-министра Республики Албания Эдди Рамы в зону проведения ООС - Станицу Луганскую. Об этом на своей странице в Facebook написала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Начался совместный рабочий визит в составе делегации во главе с главой ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой в зону проведения ООС - Станицу Луганскую", - написала Людмила Денисова.
Она добавила, что впоследствии напишет о подробностях рабочего визита.
Напомним, что председательствующий ОБСЕ 21 января намерен посетить Донбасс.
Также Украина призывает ОБСЕ увеличить бюджет ее миссии на Донбассе.