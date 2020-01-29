ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. 28 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. У результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойові поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Чотири обстріли по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Березового – з гранатометів різних систем;
поряд з Василівкою – зі стрілецької зброї.
Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
чотири рази поряд з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 26 мін, з 82-мм міномету - 5 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поруч з Троїцьким - з автоматичних станкових гранатометів.
Вчора, 28 січня, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойові поранення.
З початком цієї доби, 29 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, відомий французький філософ відвідав українських військових в ООС.