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На Донбасі підірвались двоє військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні, 28 січня, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали бойові поранення. Крім того, як повідомили у пресцентрі ООС, від початку доби зафіксовано 9 обстрілів бойовиків, передає УНН.

На Донбасі підірвались двоє військових

“Сьогодні, 28 січня, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали бойові поранення”, — додали у пресслужбі.

Також, за даними пресцентру, упродовж доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.

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"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що три обстріли по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: двічі поблизу Лебединського — з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї та поблизу Березового — з гранатометів різних систем.
Ще шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме: неподалік Новолуганського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; в районі населеного пункту Оріхове — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; чотири рази поряд з Новотошківським — з мінометів калібру 120 мм — 26 мін, 5 мін з 82-мм міномету, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, бойовики заглушили безпілотник ОБСЄ біля Петрівського.

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