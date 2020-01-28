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На Донбассе подорвались двое военных

Киев • УНН

 • 14975 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения. Кроме того, как сообщили в пресс-центре ООС, от начала суток зафиксировано 9 обстрелов боевиков, передает УНН.

На Донбассе подорвались двое военных

“Сегодня, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения”, — добавили в пресс-службе.

Также, по данным пресс-центра, в течение суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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“Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

Указано, что три обстрела по нашим позициям было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: дважды вблизи Лебединского — из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и вблизи Березовой — из гранатометов различных систем.

Еще шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно: неподалеку Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Орехово — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза возле Новотошковского — из минометов калибра 120 мм — 26 мин, 5 мин с 82-мм миномета, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, боевики заглушили беспилотник ОБСЕ у Петровского.

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