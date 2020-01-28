Бойовики глушили безпілотник ОБСЄ біля Петрівського - штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін фіксує перешкоджання бойовиками роботи СММ ОБСЄ. Зокрема, перешкоджання патрулю Місії проїзду на південь у напрямку ділянки розведення в районі Петрівського та глушіння БПЛА СММ малого радіуса дії, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про чергові перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії біля ділянок розведення сил та засобів зі сторони збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Так, у щоденному звіті від 27 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує, що 25 та 26 січня на блокпості приблизно за 3 км північніше ділянки розведення сил та засобів в районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань Російської Федерації знову заборонили патрулю Місії проїзд на південь у напрямку ділянки розведення в районі Петрівського. Обмеження свободи пересування патрулів СММ фіксуються щоденно протягом тижня.
Крім того, у ці ж дні, пролітаючи над населеним пунктом Петрівське, БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння).
"Такі дії можуть мати за мету приховати діяльність збройних формувань Російської Федерації та порушення Мінських домовленостей. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими", - зазначили у пресцентрі.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики приводять у вищі ступені бойової готовності артилерійські підрозділи.