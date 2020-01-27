Бойовики приводять артилерію у вищій ступінь бойової готовності - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. За даними розвідки, бойовики приводять у вищі ступені бойової готовності артилерійські підрозділи. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полкаовник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування продовжує інтенсивні заходи бойової підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Основні зусилля противника зосередженні на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських підрозділів, у тому числі з практичним виконанням стрільб у складі мінометних батарей та артилерійських дивізіонів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що минулого тижня у 1 та 2 АК окупантів проведені тренування частин та підрозділів з приведенням у вищі ступені бойової готовності, а також перевірена спроможність командного складу управляти військовими частинами.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляють, що одночасно вказані аналогічні заходи проведені й у з’єднаннях і частинах Південного військового округу російської армії, що підтверджує планування бойової підготовки російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за єдиним задумом ЗС РФ.
Нагадаємо, що за даними розвідки, бойовики нарощують кількість розвідувальних груп та інтенсивність їх застосування в районах лінії зіткнення.