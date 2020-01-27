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Бойовики приводять артилерію у вищій ступінь бойової готовності - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. За даними розвідки, бойовики приводять у вищі ступені бойової готовності артилерійські підрозділи. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полкаовник Дмитро Гуцуляк, передає УНН. 

Бойовики приводять артилерію у вищій ступінь бойової готовності - розвідка

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування продовжує інтенсивні заходи бойової підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Основні зусилля противника зосередженні на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських підрозділів, у тому числі з практичним виконанням стрільб у складі мінометних батарей та артилерійських дивізіонів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого тижня у 1 та 2 АК окупантів проведені тренування частин та підрозділів з приведенням у вищі ступені бойової готовності, а також перевірена спроможність командного складу управляти військовими частинами.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляють, що одночасно вказані аналогічні заходи проведені й у з’єднаннях і частинах Південного військового округу російської армії, що підтверджує планування бойової підготовки російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за єдиним задумом ЗС РФ.

Нагадаємо, що за даними розвідки, бойовики нарощують кількість розвідувальних груп та інтенсивність їх застосування в районах лінії зіткнення.

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