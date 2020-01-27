Боевики приводят артиллерию в высшую степень боевой готовности - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. По данным разведки, боевики приводят в высшую степень боевой готовности артиллерийские подразделения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полкаовник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает интенсивные мероприятия боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Основные усилия противника сосредоточены на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских подразделений, в том числе с практическим выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на прошлой неделе в 1 и 2 АК оккупантов проведены тренировки частей и подразделений с приведением в высшую степень боевой готовности, а также проверена способность командного состава управлять военными частями.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что одновременно указанные аналогичные мероприятия проведены и в соединениях и частях Южного военного округа российской армии, что подтверждает планирование боевой подготовки российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по единому замыслу ВС РФ.
Напомним, что по данным разведки, боевики наращивают количество разведывательных групп и интенсивность их применения в районах линии соприкосновения.