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Боевики приводят артиллерию в высшую степень боевой готовности - разведка

Киев • УНН

 • 12692 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. По данным разведки, боевики приводят в высшую степень боевой готовности артиллерийские подразделения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полкаовник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Боевики приводят артиллерию в высшую степень боевой готовности - разведка

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает интенсивные мероприятия боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Основные усилия противника сосредоточены на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских подразделений, в том числе с практическим выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе в 1 и 2 АК оккупантов проведены тренировки частей и подразделений с приведением в высшую степень боевой готовности, а также проверена способность командного состава управлять военными частями.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что одновременно указанные аналогичные мероприятия проведены и в соединениях и частях Южного военного округа российской армии, что подтверждает планирование боевой подготовки российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по единому замыслу ВС РФ.

Напомним, что по данным разведки, боевики наращивают количество разведывательных групп и интенсивность их применения в районах линии соприкосновения.

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