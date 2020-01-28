Боевики глушили беспилотник ОБСЕ возле Петровского - штаб ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксирует препятствование боевиками работы СММ ОБСЕ. В частности, препятствование патрулю Миссии проезда на юг в направлении участка разведения в районе Петровского и глушение БПЛА СММ малого радиуса действия, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных препятствованиях исполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии возле участков разведения сил и средств со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Так, в ежедневном отчете от 27 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует, что 25 и 26 января на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований Российской Федерации вновь запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении участка разведения в районе Петровского. Ограничение свободы передвижения патрулей СММ фиксируются ежедневно в течение недели.
Кроме того, в эти дни, пролетая над населенным пунктом Петровское, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).
"Такие действия могут иметь цель скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушения Минских договоренностей. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми", - отметили в пресс-центре.
Напомним, по данным разведки, боевики приводят в высшие степени боевой готовности артиллерийские подразделения.