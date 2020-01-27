Група розвідників на Донбасі захопила в полон бойовика "ДНР": подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні на Донбасі під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об’єднаних сил українськими розвідниками було затримано представника збройних формувань Російської Федерації, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
"У затриманого 1991 року народження було вилучено військовий квиток так званої ДНР, що свідчить про його належність до збройних формувань, які входять до складу російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
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За словами найманця, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, яка мала на меті викриття позицій, спостережних постів та вогневих точок підрозділів Об’єднаних сил. Під час висування з своїх позицій та перетину лінії зіткнення він підірвався на мінному загородженні, встановленому самими ж російськими окупантами. Інші члени ворожої ДРГ кинули пораненого та повернулися на свої позиції, відзначили у пресцентрі.
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"Українські військовослужбовці надали затриманому окупанту, який отримав чисельні мінно-вибухові поранення, необхідну медичну допомогу та доправили до військового шпиталю. Наразі він перебуває під наглядом лікарів та надає свідчення про злочинні дії російської окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з початку доби, 27 січня, бойовики 9 разів обстріляли українські позиції.