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Група розвідників на Донбасі захопила в полон бойовика "ДНР": подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні на Донбасі під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об’єднаних сил українськими розвідниками було затримано представника збройних формувань Російської Федерації, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.

Група розвідників на Донбасі захопила в полон бойовика "ДНР": подробиці

"У затриманого 1991 року народження було вилучено військовий квиток так званої ДНР, що свідчить про його належність до збройних формувань, які входять до складу російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

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За словами найманця, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, яка мала на меті викриття позицій, спостережних постів та вогневих точок підрозділів Об’єднаних сил. Під час висування з своїх позицій та перетину лінії зіткнення він підірвався на мінному загородженні, встановленому самими ж російськими окупантами. Інші члени ворожої ДРГ кинули пораненого та повернулися на свої позиції, відзначили у пресцентрі.

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"Українські військовослужбовці надали затриманому окупанту, який отримав чисельні мінно-вибухові поранення, необхідну медичну допомогу та доправили до військового шпиталю. Наразі він перебуває під наглядом лікарів та надає свідчення про злочинні дії російської окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку доби, 27 січня, бойовики 9 разів обстріляли українські позиції.

Українські Національні Новини

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