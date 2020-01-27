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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Группа разведчиков на Донбассе захватила в плен боевика "ДНР": подробности

Киев • УНН

 • 29929 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня на Донбассе при обследовании территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинскими разведчиками было задержано представителя вооруженных формирований Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

Группа разведчиков на Донбассе захватила в плен боевика "ДНР": подробности

"У задержанного 1991 года рождения было изъято военный билет так называемой ДНР, что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящих в состав российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

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По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же русскими оккупантами. Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции, отметили в пресс-центре.

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"Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь. Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания о преступных действиях российской оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток, 27 января, боевики 9 раз обстреляли украинские позиции.

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