Бойовики спробували атакувати військових ООС, одного нападника взяли у полон
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. На Світлодарському напрямку в районі базування одного з батальйонів бойовики здійснили спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, що хотіла атакувати позиції українських військових. Про це пізно ввечері 17 лютого повідомив прес-центр штабу ООС, передає УНН.
“Сьогодні, 17 лютого, на Світлодарському напрямку, у районі виконання бойових завдань одного з батальйонів, ворог здійснив спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, що мала на меті атакувати наші позиції”, — йдеться у повідомленні прес-служби штабу ООС.
У повідомленні додається, що добре організована служба українських захисників на спостережних пунктах дала можливість завчасно викрити ворожі наміри.
Напад ворога відбито, одного з бойовиків взято в полон.
“Наразі полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об’єднаних сил”, — резюмують у повідомленні.
Як повідомляв УНН, вчора через обстріли на Донбасі загинув український військовий.